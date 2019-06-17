17.06.2019 14:36
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Erdek'te çöplük yangını

Erdek

Erdek Belediyesi tarafından kullanılan çöp dökme alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Erdek Belediyesi tarafından kullanılan çöp dökme alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Erdek Belediyesi'ne ait Erdek-Ocaklar yolu 4. kilometresinde bulunan çöp dökme alanında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangının çevredeki zeytinlik alanlara sıçramadan söndürülmesiyle bölgede bahçeleri bulunan vatandaşlar rahat nefes aldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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