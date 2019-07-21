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Erdek'te çöplük yangını korkuttu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplük olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

21.07.2019 10:54 Erdek
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplük olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek-Ocaklar yolu 4. kilometresi Toma Deresi mevkinde yer alan çöplük depolama alanında yangın çıktı. Çöplük alanda başlayan yangın sonrası gökyüzünü duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerine destek için orman ekipleri de çöplüğe gelerek çalışma yaptı. Çöplük alanda çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangının çevredeki ormanlık ve zeytinlik alanlara sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa

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