Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Erdek'te din görevlileri sahaya indi - Haberler

Erdek'te din görevlileri sahaya indi

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Erdek'te görev yapacak "Vefa Sosyal Destek Grubun'da" din görevlileri de yer aldı.

25.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:12
Erdek'te din görevlileri sahaya indi
İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Erdek 'te görev yapacak "Vefa Sosyal Destek Grubun'da" din görevlileri de yer aldı.

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan, ilçede hizmet vermesi planlanan "Vefa Sosyal Destek Grubu", Erdek Kaymakamlığı koordinatörlüğünde hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 İl Müftülüğüne gönderilen genelge doğrultusunda Erdek İlçe Müftülüğü personeli, "Vefa Sosyal Destek Grubu" faaliyetlerinde yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yaptığı yardım çağrısının ardından harekete geçen ilçedeki din görevlileri, "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet vermeye başladı. Bir taraftan yaşlı ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan din görevlileri, diğer taraftan vatandaşlara dini ve manevi rehberlik hizmeti sunuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Erdek, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: Sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siper" üretiyorlar - Haber 13:07: Nevşehir'in dört bir yanı dezenfekte ediliyor - Haber 13:07: Niğde Belediyesi Parkları yıkadı - Haber 13:06: T70 helikopteri yer testleri başarıyla devam ediyor - Haber 13:06: Koçarlı tüm kurumlarıyla coronavirüse karşı tek yürek - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber