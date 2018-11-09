Erdek'te Doğalgaz Açılışı Yapıldı

09 Kasım 2018 Cuma 17:36



09 Kasım 2018 Cuma 17:36

Balıkesir'in Erdek içesinde geçtiğimiz günlerde test deneme aşaması tamamlanan doğalgazın ilk ateşi yakıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından doğalgazın Erdek' gelmesi nedeniyle tören düzenledi. Piri Reis Camii'nin yanındaki alanda gerçekleşen törende ilk konuşmayı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık yaptı. Çalık, Erdek'e doğalgazın gelmesindeki talimatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 'Erdek bizim gözbebeğimiz' değerlendirmesinin ardından şunları söyledi:"Doğalgazın gelmesi konusunda yüklenici firmanın önünü açıyoruz. Erdek'i, yoğun trafik yükünden kurtarmak için çalışmalarımız da sürüyor. Edincik altında yapacağımız yeni liman konusunda önemli yol aldık. Bu limanı özel sektörle işbirliği içinde yapacağız. Limanın temelini 2019 yılında atacağız. Liman tamamlandığında Erdek iskelesine gelen Ro-Ro'lar, kamyonlar, ağır tonajlı araçlar, bu limana gelecek. Böylece Erdek'teki caddelerin ve iskelenin yükü de hafifleyecek. Bu limanın hizmete girmesinden sonra Erdek iskelesini, turistik bir ilçeye yakışır gibi yat limanına dönüştüreceğiz. Erdek'in su sorununu da çözmek için de çaba harcıyoruz. Yukarı Yapıcı göletinden Erdek'e su getirmek için arıtma tesisi dahil 2,5 milyon liralık yatırım yaptık" şeklinde konuştu.Töreni izleyen AK Parti Balıkesir milletvekilleri adına kürsüye davet edilen Yavuz Subaşı ise Erdek'in geleceğini aydınlatacağına inandığı doğalgazın ilk ateşini yakmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:"Önce siyasiler ve yöneticiler olarak bir öz eleştiri yaparak konuşmama başlamak istiyorum. Eğer Erdek, son yıllarda turizmde geriye düşmüşse başta biz siyasiler ve yöneticiler olmak üzere hepimiz sorumluyuz. Ancak Erdek'in bu sıkıntılarını gidermek ve bu ilçeyi yeniden parlak günlerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Öncelikle Erdek'e doğalgazı getiren firmayı kutluyorum. Erdek'e toplam 150 kilometrelik dağıtım hattı döşenecek. Bu hattın şu anda 20 kilometresi tamamlandı. Bu yılsonuna kadar 26 kilometre hat döşenecek. Doğalgaz için 23 kilometrelik çelik ana hattı döşendi. Erdek'te yaşayan herkesi doğalgaz abonesi olmaya çağırıyorum."Ardından Balıkesir millletvekilleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, doğalgaz ateşini birlikte yaktılar. Tören sonrası Başkan Zekai Kafaoğlu ile milletvekilleri Piri Reis camisin de bulunan çocuk kreşini birlikte gezip, yetkililerden bilgi aldılar. - BALIKESİR