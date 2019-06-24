24.06.2019 17:03
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Erdek'te doğalgaz çalışmalarına devam

Erdek

Erdek Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan üst yolların yapımı konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) ile anlaşmaya vardı.

Erdek Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan üst yolların yapımı konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) ile anlaşmaya vardı.

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, AKSA'nın doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımı için AYKOME ile yarı fiyatına anlaşarak protokol imzaladıklarını belirtti. Erdek'te ki doğalgaz çalışmalarının hız kazanacağına işaret eden Yapakçı, ilk aşamada İtfaiye Caddesinden aşağıya doğru çalışmalar yapılacağını açıkladı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
büyükşehir belediyesi , balıkesir , erdek , doğalgaz , Güncel

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