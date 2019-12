Erdek'te esnafa 24 milyon TL destek kredisi verildi

Erdek Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakuş, 2019 yılını değerlendirdi.



2019 yılında 260 esnafa 24 milyon 290 bin lira destek verildi. Küçük esnafa verdikleri kredilerle 'can suyu' olduklarını söyleyen Karakuş, yeni yılda da hedeflerini 'can suyu' vermeyi sürdürmek olarak açıkladı. Kooperatifin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendiren Başkan Karakuş, kooperatif ortaklarına verdikleri kredilerinin büyük oranda geri döndüğünü belirterek, kredi takip oranının düşük olmasının sevindirici olduğunu açıkladı. Kooperatif ortaklarına gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Karakuş, konuşmasına şöyle sürdürdü:



"2019'da yine esnafın yanında olduk. 800 ortaklı Erdek Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak 2019 yılına ait 42 milyon 500 bin liralık plasmanımızdan, kooperatifimiz 260 esnafa 24 milyon 290 bin lira destek vererek adeta küçük esnafın can suyu oldu. Küçük esnafın çarkı dönmesi için gerekli koşullar sağlandığında düşük faizli kredi sağlıyoruz. Önümüzdeki yılda da hedefimiz, Erdek esnafına kredi desteğini sağlamak. Ayrıca mülkiyet almak isteyen esnaflara da önemli miktarda kredi sağlıyoruz" dedi. - BALIKESİR

