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Erdek'te esnafa gıda yardımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle Erdek'te ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara gıda yardımında bulundu.

21.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:31
Erdek'te esnafa gıda yardımı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle Erdek 'te ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara gıda yardımında bulundu.

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Erdek Şoförler Odası tarafından, ekonomik sıkıntı yaşadıkları belirlenen 60 esnafa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen gıda yardımları dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen ekmek, maske ve dezenfektanlar vatandaşlara dağıtıldı. 18-19 Nisan tarihleri arasında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdek'e gönderilen 5 bin ekmek, 15 bin maske ile 4 bin el dezenfektanı kırsal mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara dağıtıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Erdek, Güncel
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