Erdek'te Kaçak İçki Operasyonu

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:00



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:00

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak içi ele geçirildi.Erdek Jandarma Komutanlığı'nca Ocaklar Mahallesi'nde A.T.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 128 şişe kaçak şarap, 101 adet dolum için hazırlanmış boş şişe ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Bu şahısla bağlantılı olarak hareket eden S.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 40 litre etil alkol ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç eşyaları muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.T.G. ve S.A. hakkında işlem başlatıldı. - BALIKESİR