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Erdek'te kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polisin iki eve düzenlediği operasyonda yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi.

24.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:08Erdek'te kaçak içki operasyonu
'in ilçesinde polisin iki eve düzenlediği operasyonda yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Erdek'in Yukarıyapıcı ve Tatlısu mahallelerinde R.A. ve A.Z.T'ye ait ev ve eklentilerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, 313,13 litre içki, 7 litre saf alkol, 4 şişe anason aroması, damıtım düzeneği, sanayi tipi ocak, bira fıçısından hazırlanmış kazan, 240 litre alkol yapımında kullanılmak üzere mayalanmaya bırakılmış üzüm posası ve çok sayıda boş şişe buldu.
Gözaltına alınan R.A. ve A.Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Bandırma, Erdek, Güncel

Kaynak: AA

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