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Erdek'te korona virüs sessizliği

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Erdek'te de vatandaşlar evlerine çekildi.

17.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:06
Erdek'te korona virüs sessizliği
Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından Erdek 'te de vatandaşlar evlerine çekildi. Okulların tatil olması, çay bahçeleri, kafe ve kahvehanelerin de kapatılmasıyla birlikte Erdek'te hiç alışık olunmayan sessizlik yaşanmaya başladı.

Tedbir maksadıyla vatandaşların sokağa çıkmadığı Erdek ilçesinde, meydanların yanı sıra cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Suudi Arabistan'a umre ziyaretini gerçekleştirmek üzere giden Bandırma kafilesine umre görevlisi olarak eşlik eden Erdek Belediyesi Cenaze Hizmetleri Sorumlu İmamı İrfan Güngör, Türkiye'ye dönmelerinin ardından Bandırma kafilesi ile birlikte Ankara Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında 14 günlük müşahede altına alındı. Suudi Arabistan'a 102 kişilik Bandırma kafilesi ile birlikte gittiğini İHA muhabirine telefonla bildiren Güngör, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, bütün sevenlerine selam yolladı. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldikleri gibi uçaktan indikten sonra sağlık kontrolüne tabi tutulduklarını dile getiren Güngör, test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti. Korono virüs belasının yayılmasını önlemek üzere devletin tüm imkanlarını kullanarak büyük mücadele verdiğinin altını çizen Güngör, alınan sıkı tedbirlerle bu salgının yakında üstesinden gelineceğine inandığını kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Suudi Arabistan, Türkiye, Erdek, Güncel

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