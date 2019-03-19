Erdek'te Metruk Ev Yandı

Kaynak: İHA

Erdek ilçesinde kullanılmayan metruk ev alevlere teslim oldu.Edinilen bilgiye göre; Erdek Atatürk Mahallesi 6 No'lu Sokak'ta bulunan metruk bir evde yangın çıktı. Metruk evde dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve bütün evi saran alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasına rağmen ev tamamen yandı. Metruk binanın çevresinde çocukların oyun oynadığı, olay anında bina içinde ve çevresinde kimsenin olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR