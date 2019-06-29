29.06.2019 17:06
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Erdek'te mini golf' turnuvası yapıldı

Erdek

Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik yaz etkinlikleri kapsamında 'Mini Golf' turnuvası düzenlendi.

Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik yaz etkinlikleri kapsamında 'Mini Golf' turnuvası düzenlendi.

Bayan ve erkek olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen golf turnuvasına ilgi yoğun oldu. Oynayanlar keyifli saatler geçirdiği turnuvada, dereceye giren öğretmenlere madalya ve kupaları Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Salman Koçu tarafından verildi.

Erkeklerde Arif İriş, birinci; Tayfun Erbek, ikinci; Oğuzhan Keke, üçüncü olurken, bayanlarda birinciliği Gülben Erbek, ikinciliği Fatma Canan Karaçiçek, üçüncülüğü ise Burçak Koçu elde etti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Spor

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