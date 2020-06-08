Erdek'te Oduncu yolu onarıldı

Erdek Orman İşletme Şefliği ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bozulma meydana gelen Oduncu yolunu onardı.

Erdek'te Oduncu yolu onarıldı
08.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:21
Erdek Orman İşletme Şefliği ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bozulma meydana gelen Oduncu yolunu onardı.

Erdek Oduncu Yolu Bölgesinde zeytin bahçe sahibi çiftçilerin şikayetleri üzerine sahaya inen Erdek Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, arazi yolunu kepçe ile düzleyerek araç trafiğine elverişli hale getirdi. Yol güzergahında, Yoklama Çeşmesi'ne kadar olan yolda kepçe ile düzleme çalışmaları gerçekleştirildi. Erdek Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki tüm arazi yollarında yol onarım ve bakım çalışmalarının devam edeceğini açıkladılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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