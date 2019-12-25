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Erdek'te okul kantinleri denetlendi

Erdek'te okulların kantinleri sağlık, hijyen ve satılması yasaklanan gıda ve içecekler yönünde denetlendi.

25.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:54 Erdek'te okul kantinleri denetlendi
'te okulların kantinleri sağlık, hijyen ve satılması yasaklanan gıda ve içecekler yönünde denetlendi.

Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerin yer aldığı 'Gıda Denetim Komisyonu' ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarla Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerdeki eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde denetimlere başladı.

Denetimlerde; kantinlerde kullanılan gıdaların Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olması ve belgelenmesi, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak gereçlerinin çelik ve paslanmaz olması, personel giysileri, kantin ilaçlamasının yaptırılıp yaptırılmadığı, gazlı içecek bulundurulup bulundurulmadığı, çalışan işçilerin hijyen belgeleri, kantinlerin çalışma ruhsatları ve işletme kayıt belgeleri, temizlik ve hijyen koşulları, havalandırma sistemleri ve bulundurulması gereken etiketler tek tek kontrol edildi. - BALIKESİR

Zabıta Müdürlüğü, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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