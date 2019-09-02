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Erdek'te orman yangını

- Erdek'te orman yangınıBALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkiinde makilik alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı.

02.09.2019 21:30
- Erdek'te orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkiinde makilik alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı.
Erdek Oduncuyolu mevkiinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepden dolayı başlayan rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangın Erdek Belediyesi'ne ait hayvan barınağına doğru ilerlemeye başladı. Yangın çevrede bulunan zeytinlik alanları tehdit altında bırakırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erdek itfaiyesine bağlı araçlar yangına ilk müdahalede bulundu. Kontrol altına alınmak üzere olan yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personel ile müdahale ediyor.
Erdek'te orman yangını

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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