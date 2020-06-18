Erdek'te Şelale Deresi taşkınlara karşı ıslah ediliyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli yağışların ardından taşkınlara sebebiyet veren alan Şelale Deresi, DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah ediliyor.

Erdek'te Şelale Deresi taşkınlara karşı ıslah ediliyor
18.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:48
Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli yağışların ardından taşkınlara sebebiyet veren alan Şelale Deresi, DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah ediliyor.

Şelale Deresi, gerçekleştirilen ıslah çalışmalarıyla taşkın riskinden kurtarılacak. Şelale Deresi'nde yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Ormanlı Mahallesi Muhtarı Birol Sezgin, Ormanlı Mahallesi sınırları içinde yer alan derede ıslah çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kapıdağ'ın yüksek yamaçlarından Orman Mahallesi'ne kadar uzanan Şelale Deresi'nin kış aylarında sık sık taşarak bölgeye zarar verdiğini ifade eden Muhtar Sezgin, "DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğü ve Gönen Proje Şube Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, iş makinaları işliğinde bu dereyi temizlediler. 7 metre derinliği, 4 metre genişliğe sahip derenin içini 430 M3 civarında taşlarla kaplıyorlar. DSİ ekibi, bu çalışmalarını tamamladıktan sonra Ballıpınar Mahallesi'ne geçerek orada taşkınları neden olan derede de ıslah çalışmalarını gerçekleştirecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ormanlı, Erdek, Güncel, Haber

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