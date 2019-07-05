05.07.2019 18:37
Haberler» Güncel» Haber

Erdek'te sulama barajı devreye giriyor

Erdek

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, "Muhtarlarla yaptığı koordinasyon toplantısında müjdeli haberler verdi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, "Muhtarlarla yaptığı koordinasyon toplantısında müjdeli haberler verdi. Çalık, " Erdek'te baraj devreye girmek üzere, çevre yolu projesi hazırlanıyor" dedi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, muhtarlarla yaptığı aylık koordinasyon ve bilgilendirme toplantısında barajın tamamen dolduğunu, ancak halen iki patlağın işletme tarafından tamirinin sürdüğünü belirterek, "Bu barajın yönetimini büyük bir ihtimalle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ yerine getirecek" dedi. Barajın devreye girmesinin ardından bölgedeki zeytincilik ve sebze üretiminde büyük canlılık sağlanacağını vurgulayan Kaymakam Çalık, "Balıkesir ilindeki 18 barajdan biri olan bu baraj, yöremiz açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Çevre yolu projesi sürüyor

Erdek'teki kent içi rahatlamanın ancak çevre yolunun yapılmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çeken Çalık, şöyle konuştu:

"Karayolları tarafından bu konuda çalışmaları sürdürülen projenin Kurban Bayramından önce tamamlanmasını bekliyoruz. Erdek'ten, Ocaklar ve Narlı'ya uzanan çevre yolu, Erdek ulaşımına çok büyük rahatlama getirir. Bu arada Narlı'ya yapılacak bir iskele de, adalar, İstanbul ve Tekirdağ'a çok daha çabuk ulaşımı sağlar. Aynı zamanda çevre yolunun üzerinde kurulacak bazı tesisler ve konaklama yerleri de ekonomiye canlılık sağlar. Bu yol üzerinde yer alan zeytin ağaçları da köklerine zarar verilmeden başka bölgelere taşınabilir". - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Ekrem Çalık, Balıkesir, Erdek, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:33   Kamboçya'da öldürülen Türk, toprağa verildi
19:32   İSTANBUL- - KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ÇATALCA'DA - 2
19:32   Sarar'ın evini soyan 6 Moldovalı, adliyeye sevk edildi
19:32   Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu
19:31   Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
19:30   DHA YURT BÜLTENİ - 19
19:30   Yeni Malatyaspor'un genç transferi Özdemir, Bolu kampında