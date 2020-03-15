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Erdek'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

15.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:58
Erdek'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Balıkesir 'in Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
F.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bu kişinin evinde yaptıkları aramalarda 515 sikke, 915 parça tarihi eser niteliğinde metal ve taş parçaları, 813 metal obje, dedektör, üç kazı malzemesi, altın ve metal aramalarında kullanılan iki bakır çubuk ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Erdek, Güncel

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