Haberler » Güncel » Haber

Erdek'te terör propagandasına bir gözaltı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Jandarma ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

03.10.2019 17:10Erdek'te terör propagandasına bir gözaltı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Jandarma ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Erdek ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen V.Y'nin sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığının tespit edilmesi üzerine Erdek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile TEM ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen paçavralar ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek bulundu.
Gözaltına alınan V.Y'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Jandarma, Erdek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:45 Dha yurt bülteni - 19
22:44 İstanbul Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil edildi
22:43 17 yaşındaki gencin intiharı sonrası siber güvenlik uzmanı demircan'dan 'mavi balina' uyarısı
22:41 Wolverhampton maçının fotoğrafları - ek görüntüyle
22:41 İstanbul-jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı
22:41 İklim değişikliği aktivistleri İngiltere Maliye Bakanlığı binası yerine birbirlerini boyadı
22:40 Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı