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Erdek'te trafik denetimleri sürüyor

Erdek'te trafik ekiplerinin denetlemeleri sonucu 27 motosiklet trafikten men edilirken, 10 bin 496 TL cezai işlem uygulandı.

05.08.2019 15:00 Erdek'te trafik denetimleri sürüyor
Erdek'te trafik ekiplerinin denetlemeleri sonucu 27 motosiklet trafikten men edilirken, 10 bin 496 TL cezai işlem uygulandı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, ilçede motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çok sayıda sürücü belgesi olmayan, sigortasız ve seyir halinde kask takmayan sürücülere çeşitli cezai işlem uygulandı. Yapılan uygulamalarda; 2 adet yakalamalı, şase motor no yazısı kazınan 3 motosiklet olmak üzere toplam 27 motosiklet trafikten men edildi. Sürücülere toplam 10.496 lira ceza kesildi. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, huzurlu ve güvenli bir kent trafiği için devam eden uygulamaların önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği uyarısı yaptı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Erdek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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