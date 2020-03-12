Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım kilo esrar ele geçirildi.
12.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:48
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım kilo esrar ele geçirildi. Polisin yakaladığı şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik devam eden çalışmalar kapsamında Ocaklar Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Erdek İlçesi Ocaklar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa G. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 500 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa G. İsimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik devam eden çalışmalar kapsamında Ocaklar Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Erdek İlçesi Ocaklar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa G. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 500 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa G. İsimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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