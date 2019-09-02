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Erdek'teki orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

02.09.2019 21:35 Erdek'teki orman yangını söndürüldü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Erdek'te akşam saatlerinde Oduncu mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına yöre halkı da destek verdi. Yangın, rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 5 hektar alan yandı.
(Hasan Otağ Fırıncıoğulları/İHA)

Balıkesir, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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