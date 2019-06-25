25.06.2019 15:39
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Erdek'ten Avşa ve Marmara'ya deniz otobüsü seferi

Erdek

GESTAŞ şirketi deniz otobüsü ile Erdek-Avşa-Marmara seferlerine başlıyor.

GESTAŞ şirketi deniz otobüsü ile Erdek-Avşa- Marmara seferlerine başlıyor.

Erdek-Avşa-Marmara deniz hattı RO-RO seferlerini sürdüren GESTAŞ, Conk Bayırı isimli 290 yolcu kapasiteli deniz otobüsünü Erdek-Avşa-Marmara deniz hattına koydu. Erdek'ten sabah saat 09.30 hareket edecek olan mini deniz otobüsü, yaklaşık 30 dakikada Avşa Adası'na ulaşacak. Mini deniz otobüsünün Avşa ve Marmara'dan Erdek'e dönüş sefer saatlerinin belirlenmesi için çalışmaların halen devam ettiği, yolcu bilet ücretlerinin de önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Conkbayırı , Marmara , Avşa , Erdek , Güncel

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