Erdekli Avcılar Domuz Avına Çıktı

Kaynak: DHA

BALIKESİR'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda sürek avına çıkan avcılar, meyve ve sebze bahçelerine zarar verdiği belirtilen 6 domuzu avladı.Kapıdağ Yarımadası'nda yaşayan domuzlar, soğuyan havalarla birlikte aç kalınca, Erdek ilçesinin Tavşantepe mevkiinde bulunan bahçelere indi. Domuzlar meyve ve sebzelere zarar verdi. Bunun üzerine Erdekli avcılardan oluşan bir grup, cumartesi sabahı tüfeklerini kuşanarak Tavşantepe'de domuz avına çıktı. Gün boyunca sürek avı yapan avcılar, ağırlıkları 150 ila 250 kilo arasında değişen 6 domuz vurdu.Domuzların bahçelere zarar vermesi nedeniyle çiftçilerden şikayet geldiğini belirten avcılar, bu nedenle ava çıktıklarını söyledi. Avcılardan Nejat Yayla, domuzların halkı tedirgin ettiğine de işaret ederek, "Domuzlarla mücadele için sürek avına çıkıyoruz. Domuzlar, ilçemizin genelinde bulunan tarım alanlarını perişan edip, meyve ve sebze bahçelerine zarar veriyor. 6 tane domuz vurduk. Bu domuzları da 20 civarında köpeğe mama olarak verdik" dedi.- Balıkesir