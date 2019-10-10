Haberler » Güncel » Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında

Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 300 civarındaki üretici ortağını Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na götürdü.

10.10.2019 13:39Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında
Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 300 civarındaki üretici ortağını Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na götürdü.

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılmak üzere,10 minibüs ile Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının ilk durağı Marmarabirlik'in Bursa Başköy Bölgesinde faaliyet gösteren entegre tesisleri oldu. Burada Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen ile Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar tarafından karşılanan Erdek'li çiftçiler, tesisleri gezme fırsatını buldular. İdari amirler tarafından entegre tesisler içinde yer alan kuru sele tuzlama, vakumlama, yağhane ve lisanslı depolar gezilerek çalışmalar hakkında bilgilendirildiler. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın düzenlendiği merkeze geçen çiftçiler, Fuar alanında bulunan tüm stantları dolaşarak tarımda en son teknolojileri tanıma fırsatı buldular. Fuar gezisi saat 17.00'de sona eren çiftçiler, Erdek'e dönmek üzere Bursa'dan ayrıldılar. - BALIKESİR

Zeytin, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:59 Amasya'da dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
15:58 Romatoid artrit hastalığına heykellerle dikkati çektiler - ADANA
15:58 Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı
15:52 Vali Köşger'in çağrısı Bergama'dan karşılık buldu
15:52 İsmil Termal Tesisleri turizmcilere ve akademisyenlere tanıtıldı
15:53 TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız
15:58 Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi
10.10.2019 15:59:30