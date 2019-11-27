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Erdekli marangozdan ahşap ceviz ve zeytin kırma aleti

Erdekli marangoz ustası Ömer Kolcu, ahşaptan ceviz ve zeytin kırma aleti yaptı.

27.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:51Erdekli marangozdan ahşap ceviz ve zeytin kırma aleti
Erdekli marangoz ustası Ömer Kolcu, ahşaptan ceviz ve zeytin kırma aleti yaptı.

45 yıldan bu yana marangoz ustası olarak çalışan ilçenin tanınmış ustalarından Ömer Kolcu, işyerinde ahşaptan ürettiği ceviz, fındık ve zeytin kırma aletleri için yurt dışından da sipariş almaya başladı. Ceviz, fındık ve zeytin kırma aleti imalatında meşe ve çam ağaçlarını kullandığı söyleyen Kolcu, "İmal ettiğim aletler ceviz, fındık ve zeytin kırma işleminde kullanılmasında fazla güç istemediği dolayısıyla çok pratik olmasının yanı sıra fiyatı ucuz. Tatilini Erdek'te geçirmek üzere gelenler, imal ettiğim aletleri gördüklerinde hemen satın alıyorlar. Bugünlerde yurt dışından önemli sayıda sipariş var" dedi. - BALIKESİR

Yaşam

Kaynak: İHA

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