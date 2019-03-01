Erdem Acar, Yeni Single'ı "İstanbul" ile Geri Döndü!

Türkçe rap müziğinin genç yorumcularından Erdem Acar, yeni single'ı "İSTANBUL"u Avrupa
Müzik & AirLines Music işbirliğiyle dinleyicinin beğenisine sunuyor.
"İSTANBUL" şarkısının sözü Erdem Acar'a, müziği ve düzenlemesi Arda Gezer'e ait.
Müzik kariyerine 2005 yılında Türkçe Rap ile başlayan Acar'ın birden çok underground albümü var. 2015 yılında müzik yaşamına ara veren genç rapçi, "İSTANBUL" isimli single'ı ile geri dönüyor.
Erdem Acar'ın "İSTANBUL" isimli yepyeni çalışmasını 1 Mart itibariyle tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
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Kaynak: DailyMotion.com