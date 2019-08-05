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Erdem: "Bizim Ev katılımcıları daha modern mekâna kavuşacak"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları ile buluştu.

05.08.2019 14:11 Erdem:
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları ile buluştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer'in de katıldığı buluşmada, Başkan Turgay Erdem, engellilerle birlikte kahvaltı yaptı ve bol bol sohbet etti. Her yaştan katılımcının bulunduğu programda talepleri dinleyen Erdem, benzer buluşmaları daha sık yapacaklarını söyledi. Turgay Erdem, "Engellilerle iç içe olmak bizleri mutlu ediyor. Burada çok faydalı, güzel eğitimler veriliyor. Ben bu faaliyetlere katıldıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Mahallesi'nde, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin yeni binası yapılıyor. Katılımcılar için orada daha modern ve nitelikli bir ortam oluşturacağız. Daha güzel çalışmaları hayata geçirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları da Başkan Turgay Erdem ile gerçekleşen buluşmadan keyif aldıklarını belirttiler. Buluşmada Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcısı Hulusi Kalem de Başkan Turgay Erdem'e el emeği çalışmasını hediye etti. - BURSA

Turgay Erdem, Güncel

Kaynak: İHA

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