Erdem Çelik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP EDİRNE SÜLOĞLU belediye başkan adayı olan Erdem Çelik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. EDİRNE SÜLOĞLU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Erdem Çelik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP EDİRNE SÜLOĞLU adayı Erdem Çelik kimdir? BTP EDİRNE SÜLOĞLU adayı Erdem Çelik yüzde kaç oy aldı?

Erdem Çelik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP EDİRNE SÜLOĞLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Erdem Çelik SÜLOĞLU ilçesinde % 0,30 oranında oy almıştır. SÜLOĞLU ilçesinde % 0,30 oranında oy olan Erdem Çelik adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

EDİRNE SÜLOĞLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.