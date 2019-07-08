"Erdem & Erdem" Etik ve İtibar Derneği'ne katıldı

Evrensel iş etiği ilkelerinin toplumun her kesiminde anlaşılması, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren TEİD ile Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu arasında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin özünü oluşturan 10 temel ilkeyi de içeren 'Etik Beyannamesi' imzalandı.

Sözleşmenin imzalanması ile şirket, derneğin üyeleri arasındaki yerini alarak etik ve şeffaf bir çalışma anlayışını benimsediğini beyan etmiş oldu.

İngiliz yayın kuruluşu "World Finance Hukuk Ödülleri"nde, Türkiye'den "Altyapı Alanında En İyi Hukuk Danışmanı" ödülünü alan Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Kurucu Ortakları Av. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem ve Av. Piraye Erdem, mesleki sorumluluklarının yanı sıra müvekkillerine, çalışanlarına, tedarikçiler, iş ortakları, rakipler ve topluma karşı yükümlülüklerini her zaman dürüstlük ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiklerini ve bu değerin bir şirket varlığı olarak içselleştirilmesi ve yazılı kültür haline getirilmesinin uzun zamandır yönetim anlayışlarının bir parçası olduğunu dile getirerek, TEİD'e katılmanın Etik ve İtibar alanında yaptıkları bu çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladılar.

Ayrıca kişisel verilerin korunması, rekabet hukuku, yolsuzlukla mücadele ve iş hukuku gibi alanlarda uyum konusunda şirketlere danışmanlık hizmetleri sunduklarını ve yaptıkları bu çalışmalar esnasında şirketlerde en çok iş etiği, etik yönetimi, itibar, mevzuata uyum ve yolsuzlukla mücadele konularında temel bilgi eksiklikleri olduğunu gördüklerini dile getirdiler ve TEİD aracılığıyla ülke çapında etik iş yapma kültürünün yaygınlaştırılmasının ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladılar.

2019 yılı itibari ile 140 kurumsal üyeyi aşan TEİD üyeleri arasında Tüpraş, Sabancı Holding, Siemens, Zorlu Holding, Doğuş Grubu, Arçelik, Enka, Tekfen Holding, Adel Kalemcilik, Sütaş, Anadolu Grubu, Bayer, Borusan Holding, Akkök Holding, Coca Cola İçecek, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, PwC, Bilim İlaç, Bosch, Philips, Brisa, 3M, Abdi İbrahim, Allianz, BP gibi öncü kurumlar bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Ford Otosan, Baymak, İpragaz, Polat Enerji de TEİD üyeleri arasına katılmıştı.