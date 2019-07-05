Erdem: "Kadın dernekleriyle iş birliğimiz sürecek"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kendisini ziyaret eden Nilüfer Kadın Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyelerini, yaptıkları faaliyetler için kutlayarak, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kurumsal iş birliğimiz sürecek" dedi.



Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kadın Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği (NİLKAD) Başkanı Nursel Demirtaş ve yönetimini kabul etti. Ziyarette NİLKAD üyeleri, Başkan Turgay Erdem'e, Nilüfer Belediyesi ile olan uyumlu çalışmaların yeni dönemde de sürmesi yönündeki dileklerini iletti. NİLKAD Başkanı Nursel Demirtaş, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki dernek merkezinde kadınlar için taş örgü, çini, takı tasarımı atölyeleri ile yoga ve halkoyunları gibi eğitimler verdiklerini, ayrıca kültür gezileri düzenlediklerini anlattı. Demirtaş, "Nilüfer Belediyesi'nin destekleri ile her yıl yüzlerce Nilüferli kadına hizmet veriyoruz. Onların sosyo-ekonomik yönden gelişimi için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kesimlere, en iyi imkanlarla hizmet edebilmek adına Nilüfer Belediyesi ile uyumlu çalışmamızın artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.



NİLKAD yönetimine ziyaretleri için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de "Sizler bu anlamlı faaliyetlerinizle aslında devletin ve bizlerin görevlerine ortak oluyorsunuz. Nilüferli kadınların hayatına kattığınız renkler ve destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kurumsal iş birliğimiz sürecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA