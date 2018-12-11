Erdem Kaynarca, "Yasak Elma" Dizisinde!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı ' 'Yasak Elma'' kadrosuna yakışıklı oyuncu Erdem Kaynarca dahil oldu.

Kaynarca, 17 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak olan dizinin 27. bölümünden itibaren "Dündar" karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncu; Doğu kökenli, galerici, kadınlarla nasıl konuşacağını bilmeyen bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Dündar'ın, Zeynep (Sevda Erginci) 'le tanışması da ''kadın'' yerine ''bayan'' demesi sebebiyle gerçekleşecek.