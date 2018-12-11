11 Aralık 2018, 09:46
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Erdem Kaynarca, "Yasak Elma" Dizisinde!

Erdem Kaynarca, "Yasak Elma" Dizisinde!

Pazartesi günleri FOX'ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan "Yasak Elma" dizisine sürpriz bir isim daha katıldı.

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı ' 'Yasak Elma'' kadrosuna yakışıklı oyuncu Erdem Kaynarca dahil oldu.

Kaynarca, 17 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak olan dizinin 27. bölümünden itibaren "Dündar" karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncu; Doğu kökenli, galerici, kadınlarla nasıl konuşacağını bilmeyen bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Dündar'ın, Zeynep (Sevda Erginci) 'le tanışması da ''kadın'' yerine ''bayan'' demesi sebebiyle gerçekleşecek.

Yeşilyurt,Kaynarca
11 Aralık 2018 Salı 09:46