Erdem Kaynarca, "Yasak Elma" Dizisinde!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı ' 'Yasak Elma'' kadrosuna yakışıklı oyuncu Erdem Kaynarca dahil oldu.
Kaynarca, 17 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak olan dizinin 27. bölümünden itibaren "Dündar" karakterine hayat verecek.
Başarılı oyuncu; Doğu kökenli, galerici, kadınlarla nasıl konuşacağını bilmeyen bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Dündar'ın, Zeynep (Sevda Erginci) 'le tanışması da ''kadın'' yerine ''bayan'' demesi sebebiyle gerçekleşecek.
Yeşilyurt,Kaynarca
11 Aralık 2018 Salı 09:46