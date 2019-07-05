Erdem: "Mahalle komiteleri daha verimli çalışmalı"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kent Konseyi koordinasyonunda faaliyet gösteren mahalle komitelerinin gerçek işlevine kavuşacağını belirtti.



Haziran ayında gerçekleşen 18. genel kurul Toplantısı'nda oyların çoğunu alarak göreve başlayan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, yürütme kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da yer aldı. Nilüfer Kent Konseyi'nin Bursa'ya örnek olduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, "Nilüfer, farkını bir kez daha ortaya koydu" dedi.



Mahalle komitelerine yönelik talebini Nilüfer Kent Konseyi yönetimine ileten Başkan Turgay, "Mahalle komitelerini gerçek işlevine kavuşturacak çalışma yapmamız lazım. Bunun için neler istediğimizi ve taslağımızı belirleyerek, uzmanların da yer alacağı çalıştay düzenleyelim. Çalıştaydan elde edilen verileri değerlendirerek, hep beraber iyi şeyler yapmanın hedefini çizelim. Mahalle komitelerinin daha verimli çalışan bir yönetim anlayışı içinde olmasını istiyoruz. Muhtarlarımız bu işin başında olacak. Kent konseylerinin ileriye dönük bir bakış içinde olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Görükle'de gençlere yönelik yeni projeler hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA