Erdem: "Muhtarlarımızla doğru hizmetlere imza atacağız"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem , muhtarlarla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Başkan Turgay Erdem, "Sorunları iyi biliyoruz. Doğru planlama yaparak, birlikte, doğru hizmetlere imza atma hedefindeyiz" dedi.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve başlamasının ardından ilk kez muhtarlarla bir araya geldi. Misi Yaşam Kafe'de düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve idari amirler katıldı. Yeni Nesil Nilüfer'de muhtarlarla el ele vererek halka en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Önümüzde 5 yıllık dönem var ve çalışmalara hızlı başladık. Geçen hafta mahalle çalıştaylarını başlattık, çalıştayları bu hafta tamamladık. Stratejik planı hazırlarken mahalle halkının da, mahallesi ile ilgili sorunlarını, önerilerini ve güzelliklerini bizimle paylaşsın istedik. Bu nedenle de 64 mahallemizi kapsayan çalıştaylar gerçekleştirdik. Her mahallemizin sorununu, ihtiyacını yerinde dinledik. Yeni dönemin stratejik planını hazırlarken bu verileri dikkate alacağız. Nilüfer sürekli gelişen bir kent. Sorunları iyi biliyoruz. Muhtarlara kapılarımız her zaman açık. Doğru planlama yaparsak sorunları giderir, doğru hizmetlere imza atarız" dedi.Mahalle Komiteleri'ne önem verdiklerini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, "Bu sistem Türkiye 'ye örnek oldu. Muhtarlarımız lütfen Mahalle Komiteleri'ne sahip çıksınlar. Katılımcılığı arttıracak bir yönetim anlayışı bu. Yapacağımız bir çalıştay ile sistemdeki sıkıntıları ele alıp ona göre bir planlama yapacağız. Biz bir mahalleye hizmet yapıyoruz ve halka teslim ediyoruz. O hizmete veya projeye mahalle halkı sahip çıkmalı. Nilüfer'de oto kontrol çok iyi işliyor ama biraz daha yapılan işi sahiplenmeliyiz" şeklinde konuştu.Toplantıda Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de söz aldı. Nilüfer muhtarları olarak seçilmişliğin verdiği yetkiyle halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Yılmazer, "Nilüfer'de yaşanan değişim kentimiz adına hayırlı olsun. Bizler her zaman belediyemizin yanındayız. Muhtarlar yerinde yönetim anlayışını en iyi yaşayan insanlardır. Muhtarlar, mahallelerin can damarıdır. Ele ele vererek hizmet vermeye devam edelim" dedi.Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Saldız da Turgay Erdem ve ekibine başarılar dileyerek, kente hizmet anlamında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. - BURSA