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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Erdem Seçgin, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 2019-2020 sezon sonuna kadar kiralandı.

03.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:05

Siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a transfer oldu.

Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

"BANA BU ŞANSI VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Erdem, "Ümraniyespor ile kiralık olarak anlaşmış bulunmaktayım. Gelişimim ve kariyerim için bana yardımcı olan ve bana güvenip bu şansı veren herkese teşekkür ederim." yazdı.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA


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