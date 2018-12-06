Erdem Tolon, Kantar Medya'da

Televizyon, dijital, radyo, basın, sinema ve outdoor kitle ölçümü ve reklam harcamaları araştırmaları konularında on üç yıllık deneyime sahip olan Erdem Tolon Kantar Medya'ya katılmadan önce Nielsen Company'de çalıştı.

Atama ile iligli olarak Doğu Avrupa Bölgesi CEO'su Mesut Sakal: "Erdem Tolon'un Kantar Medya ailesine katılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Dijital konusundaki ve değişen medya ekosistemi hakkındaki zengin deneyimi sektörde çok iyi bilinen Erdem Tolon'un Kantar Medya ve müşterilerimiz için önemli bir değer olacağına inanıyorum" dedi.

Erdem Tolon ise konuya ilişkin duygularını "Kantar Medya'ya ve Türkiye'deki uzman kadrosuna katılmaktan çok mutluyum. Müşterilerin Türkiye'de ve bölgede entegre bir medya izleme yaklaşımı arayışında oldukları bir dönemde, müşterilerimiz ve medya endüstrisine değer katmak, Kantar Medya'nın stratejik ve dijital gelişmelerine hız katmak için çalışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde ifade etti.