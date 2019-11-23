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ERDEMİR'de kok gazı patlaması: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) meydana gelen kok gazının patlamasında 5 işçi yaralandı.

23.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:38ERDEMİR'de kok gazı patlaması: 5 yaralı
'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) meydana gelen kok gazının patlamasında 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ERDEMİR'de levha ikmal tesislerinin yanında yüklenici firmaya tahsis edilen atölyede yüksek fırına malzeme yapımı sırasında kok gazı patlaması meydana geldi. Patlamada işçiler E.D. (55), B.Ö. (57), K.D. (59), C.K. (56), O.T. (58) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan ve birinci derece yanık oluştuğu öğrenilen 5 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Erdemir, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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