04 Aralık 2018, 10:41
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Erdemir'de Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sürüyor

Erdemir

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR) çalışan Türk Metal Sendikasına üye işçilerin toplu iş sözleşme görüşmelerine devam edildiği bildirildi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR) çalışan Türk Metal Sendikasına üye işçilerin toplu iş sözleşme görüşmelerine devam edildiği bildirildi.

Sendikanın Ereğli Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşme görüşmelerinin dördüncü oturumunun Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelere, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş ve şube yöneticileri ile Metal İşçileri Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Özgür Barut ve yöneticiler katıldı. Görüşülen 20 idari maddenin 6'sı taraflarca kabul edilmiş olup, 14 madde daha sonra görüşülmek üzere anlaşılıp bir sonraki oturumun 17 Aralık tarihinde MESS'in İstanbul binasında olması kararlaştırılmıştır. Gerçekleşen oturumun, üyelerimize, teşkilatlarımıza ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyoruz."
04 Aralık 2018 Salı 10:41