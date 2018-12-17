Erdemir'deki Tis Görüşmelerinde Uyuşmazlık

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya
Odabaş, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR
) çalışan sendika üyelerini ilgilendiren toplu iş sözleşme (TİS) görüşmelerinde uyuşmazlık zaptı tutulduğunu bildirdi.
Odabaş, gazetecilere yaptığı açıklamasında, sendika ile ERDEMİR temsilcisi Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında devam eden 27. dönem TİS görüşmelerinde Ankara
'da 5. oturumun yapıldığını söyledi.
İşveren temsilcisi MESS ile anlaşma sağlanamayarak uyuşmazlık zaptı tutulduğunu ifade eden Odabaş, "ERDEMİR'e yakışan, ERDEMİR emekçisinin hak ettiği bir anlaşmaya süreç sonunda varılacağına inanıyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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Kaynak: AA