Haberler» Ekonomi» Haber

ERDEMİR'in yeni yatırımlarının ÇED toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) 2. Yüksek Fırın'ın yeniden kurulumu ve modernizasyonu ile 4. Kok Bataryası ve Tali Mahsuller Tesisi'nin kapasite artırımı için Çecresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını gerçekleştirdi.

05.09.2019 18:20 ERDEMİR'in yeni yatırımlarının ÇED toplantısı yapıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) 2. Yüksek Fırın'ın yeniden kurulumu ve modernizasyonu ile 4. Kok Bataryası ve Tali Mahsuller Tesisi'nin kapasite artırımı için Çecresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Çevre Müdürlüğü, Erdemir tarafından 2. Yüksek Fırının yeniden kurulumu ve modernizasyonu ile 4. Kok Bataryası ve Tali Mahsuller Tesisi'nin kapasite artırımı için Erdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda AKCA şirketinin yöneticisi Çevre Yüksek Mühendisi Dilara Akca tarafından projenin tanımı ve özellikleri ile projenin inşaat ve işletme aşamasında çevresel etkileri ve alınacak önlemlerin anlatıldığı teknik bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Zonguldak İl Çevre Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri not aldı. - ZONGULDAK

Çevresel Etki Değerlendirme, Erdemir Demir Çelik A.Ş., Zonguldak, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:04   SPK haftalık bülteni
20:00   Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
19:19   Konya'da 6 çeşit yerli mısır tohumu çiftçiye tanıtıldı
18:38   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:34   Borsada günlük işlemler (2)
18:34   Borsada şehir endekslerinin değişimi