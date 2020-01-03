Haberler » Yaşam » Erdemirli Mühendisler huzurevi sakinlerini ağırladı - Haberler

Erdemirli Mühendisler huzurevi sakinlerini ağırladı

Erdemir Mühendisler Derneği İzmirlioğlu Huzurevi Sakinlerini yeni yıl vesilesiyle düzenlenen bir yemekte ağırladı.

03.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:20 Erdemirli Mühendisler huzurevi sakinlerini ağırladı
Mühendisler Derneği İzmirlioğlu Huzurevi Sakinlerini yeni yıl vesilesiyle düzenlenen bir yemekte ağırladı.

Erdemir Mühendisler Derneği İzmirlioğlu Huzurevi sakinleri için 26 'ta bir yemek düzenledi. Erdemir Mühendisler Derneği Başkanı Bülent Pehlivan ve dernek yönetiminin ev sahipliği yaptığı yemeğe Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral ve İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa da katıldı. Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, huzurevi sakinleriyle geniş katılımlı bir etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ile getirerek, sağlık ve mutluluk dileklerini paylaştı. Huzurevi sakinlerinin söylediği şiirler ve şarkılar eşliğinde neşe içinde geçen yemek, yeni yıl hediyelerinin takdimiyle son buldu. Misafirler düzenlenen yemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erdemir'e ve emeği geçenlere bu güzel organizasyon için teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

Erdemir, Aralık, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

18:33   İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek - Haberler
18:25   İzmir'de tarihi eser kaçakçısına suçüstü - Haberler
18:25   Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Haberler
18:24   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'a verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu - Haberler
18:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Haberler
17:52   Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı! - Haberler
17:52   Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor - Haberler
17:34   ABD basınından Kasım Süleymani suikastiyle ilgili çarpıcı yorum: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı - Haberler
17:04   Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü - Haberler
3.01.2020 18:40:24