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Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon bahçelerini gezdi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu.

03.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:42Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon bahçelerini gezdi
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu.
Üreticilerden hasada ilişki bilgi alan Tollu, bir süre bahçede limon topladı.
Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, limon üretiminde ilçenin önemli konumda bulunduğunu söyledi.
İlçede limon borsası kurulması yönünde ciddi çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Tollu, kurulacak borsayla üreticilerin daha fazla kazanç elde edeceğini kaydetti.
Tollu, konuşmasının ardından topladığı limonları gazetecilere ikram etti.

Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel

Kaynak: AA

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