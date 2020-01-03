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Erdemli Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Erdemli Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığından gerçekleştirdi.

03.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:40 Erdemli Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığından gerçekleştirdi.

Toplantıda birim müdürlüklerinden gelen personel, imar ve mali konulardaki gündem maddeleri görüşülürken, önceki toplantılarda komisyonlara havale edilen maddelere ilişkin raporlar karara bağlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine Erdemli Belediyesi'ne ait Kargıpınarı hizmet binasında itfaiye hizmetleri için kullanılmak üzere yer tahsisine karar verilirken, sözleşmeli personellerin 2020 yılı ücretlerinin belirlenmesi ve toplu sözleşme imzalanabilmesi konularında Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya yetki verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında yeni yatırımlarda kullanılmak üzere özel ya da devlet bankalarından kredi kullanılabilmesi konusu oy birliği ile kabul edilirken, 2018 yılı denetimlerine ilişkin Sayıştay Raporu, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, alınan kararların ve yapılacak hizmetlerin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunarak, kaynakları en verimli şekilde kullanarak Erdemli için çağın gereksinimlerini de dikkate alarak hazırladıkları plan ve program dahilinde hizmetlere ara vermeden devam edeceklerini bildirdi. Tollu, "Erdemli için hep birlikte çalışacağız. Toplantımızda aldığımız kararlarla, kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Bu kararların, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel

Kaynak: İHA

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