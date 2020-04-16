Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı

Erdemli Belediyesi, internet üzerinden maske dağıtımına başlandı.

16.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:36
Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı
Erdemli Belediyesi, internet üzerinden maske dağıtımına başlandı.

Korona virüs salgınına karşı mücadelesini topyekun sürdüren ve tedbiri elden bırakmayarak ilçenin dört bir tarafında salgına karşı etkin bir çalışma yürüten Erdemli Belediyesi, ihtiyaç hisseden vatandaşların her türlü yardımına koşmaya devam ediyor. Erdemli Belediyesi, toplu ulaşım araçlarına, pazar ve marketlere maskesiz erişilemeyeceğinin açıklanmasının ardından ek tedbirler alarak internet üzerinden başvuruları alınan vatandaşlara maske dağıtımı yapacağını duyurdu. Vatandaşlar, 'https://maske.erdemli.bel.tr/' internet adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak ücretsiz maske temin edebilecek.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun talimatıyla 2015 yılında kurulan ve bir insanlık projesi olan 'Limon Çiçeği' ekipleri tarafından internet üzerinden başvuruları alınan vatandaşlara maske temini sağlanacağı bildirildi. Maske ile ilgili internet üzerinden başvuruların alınmaya başlandığının duyurulmasının ardından kısa zamanda vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Evlerinden çıkamadıklarını ve uygulamaya konulan hizmetten duydukları memnuniyeti paylaşan vatandaşlar, Başkan Tollu'ya teşekkür ettiler.

"Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir"

Salgının yayılmasını önlemek için yapılan 'evde kal' çağrılarına mutlaka uyulmasını tavsiye eden Başkan Tollu, korona virüs ile mücadelede en önemli önlemin evde kalmak olduğunu vurguladı. Maske dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, mecburen dışarıya çıkmak durumunda olan ve sokağa çıkamayan vatandaşları da unutmadıklarına işaret eden Tollu, internet üzerinden maske dağıtımına başladıklarını kaydetti. Tollu, "Pazar yerlerinde esnaflarımıza ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına periyodik olarak devam ediyoruz. Belediyemizin internet sitesi üzerinden taleplerini aldığımız vatandaşlarımıza maske dağıtımına başladık. Kendi üretimimiz olan maskeleri, maske temininde sorun yaşayan ve zorunlu olarak evlerinden çıkmak durumunda olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir. Bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:46: Artvin'de Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları - Haber 13:46: Giresun Valisi Sarıfakıoğulları, halk pazarını denetledi - Haber 13:46: Ünye Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:45: BARTIN Tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde bekliyor - Haber 13:44: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi