Haberler » Spor » Haber

Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi eğitime başladı

Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi, yeni dönem eğitimlerine başladı.

26.09.2019 13:31Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi eğitime başladı
Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi, yeni dönem eğitimlerine başladı.

Spor eğitmeni Ebrule Türer gözetiminde yeni sezon eğitimlerine başlayan Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi, sağlıklı yaşam üzerine ilçe vatandaşlarına hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde daha önce de kadınlara yönelik spora teşvik ve obeziteye karşı kampanya düzenlenmiş, ayrıca Kadın Danışma Merkezi psikologlarının da destek hizmeti vermesi sağlanmıştı. Spor Merkezi eğitmeni Ebrule Türer, eğitimlere katılan kadınların kapsamlı bir taramadan geçtiğini ve sağlık koşullarına uygun kilo vermelerinin sağlandığını ifade etti.

Sadece alt yapı hizmetleriyle kalmadıklarının altını çizerek, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ilçenin her yaş kitlesinden insanının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ruh ve beden sağlığı konusunda sağlıklı bir toplum için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi. En önemli vazifelerinden birinin de kadınları toplumun her alanında yapılan çalışmalara dahil etmek olduğunu belirten Tollu, başlattıkları destekleyici çalışmalar ile bu hizmetleri sağladıklarını kaydetti. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:47 Yeni Malatyasporlu futbolculardan iddialı açıklamalar
14:42 Galatasaray derbi öncesi taktik çalıştı
14:40 Son Dakika | Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı
14:38 Beşiktaş taraftarından takımına destek
14:38 Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması
14:37 Murat Germen Cumhuriyet Kupası'na davet edildi
14:30 Şahinbey Ampute kadrosunu güçlendiriyor