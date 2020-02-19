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Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi yeni döneme hazırlanıyor

Erdemli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kurs Merkezi'nde öğrencilerin eğitimine devam ettiği bildirildi.

19.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:13Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi yeni döneme hazırlanıyor
Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kurs Merkezi'nde öğrencilerin eğitimine devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda liselere hazırlık öğrencileri için kayıt işlemlerine başlandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çocukların ve gençlerin eğitimlerine önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlar iyi eğitimler aldıkça geleceğimiz daha parlak, daha aydınlık olacaktır. Biz de bu nedenle her projemizin içerisine mutlaka onlara faydalı olacak çalışmalar ekliyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz kurs merkezi, öğrencilerimize eğitim anlamında kaliteli bir hizmet sunuyor. Kurs merkezimizde alanında uzman öğretmenlerimiz görev yapıyor ve öğrencilerimizle en iyi şekilde ilgileniyor. Çocuklarımızın eğitim hayatına, sınavlara hazırlık sürecine katkı sağlamak bizim temel vazifelerimizden birisidir. Öğrencilerimiz eğitim hayatlarına devam ederlerken, belediyemizin açmış olduğu ve alanında uzman öğretmenlerimizin çalıştığı ücretsiz kurs merkezimizden azami surette istifade etmeliler" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel

Kaynak: İHA

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