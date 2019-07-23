Haberler» Spor» Haber

Erdemli Belediyesi'nden basketbol kursu

Erdemli Belediyesi Basketbol Spor Okulları, çocuklara ve gençlere yönelik verdiği eğitimler kapsamında basketbol eğitimlerine de başladı.

23.07.2019 12:11 Erdemli Belediyesi
Erdemli Belediyesi Basketbol Spor Okulları, çocuklara ve gençlere yönelik verdiği eğitimler kapsamında basketbol eğitimlerine de başladı.

Erdemli Spor Salonunda başlayan eğitimlerin yaş kategorilerine göre ayrılmış guruplar halinde verildiğini belirten belediye yetkilileri, 200 öğrencinin kursa katılım gösterdiğini kaydetti. Salı ve perşembe günleri, 09.00 ve 12.00 saatleri arasında gerçekleşen eğitimlerden oldukça memnun olan veliler, yapılan bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için her alanda çalışma yürüttüklerini ifade etti. İlçenin kalkınmasının, gelecek nesillerin doğru yetiştirilmesine bağlı olduğunu belirten Tollu, gençlerin spor faaliyetlerinden herhangi birisine yönelebilmesi için sanattan spora çeşitli alanlarda eğitim verdiklerini bildirdi. Başarılı sporcular yetiştirmek adına çalıştıklarını belirten Tollu, yıl içerisinde de birçok eğitimin devam edeceğini kaydetti. - MERSİN
Kaynak: İHA
Erdemli Belediyesi, basketbol, Erdemli, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:49   Görme engellilerin futbol heyecanı başladı
13:44   Ağrılı haltercilerden Budak'a ziyaret
13:43   Başkan Ağaoğlu, o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
13:40   Kağıtsporlu genç boksörler Gümüşhane'den madalyayla döndü
13:33   Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yeni sezonda iddialı
13:28   Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
13:26   Bellona Kayseri Basketbol'un ön elemedeki rakibi belli oldu