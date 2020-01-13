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Erdemli Belediyesi'nden eğitime destek

Erdemli Belediyesi'nin 11 yıldır uyguladığı eğitime destek projesi kapsamında eğitim kurumlarına çevre düzenlemesi, boya ve badana yapım işi hizmeti devam ediyor.

13.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:40Erdemli Belediyesi'nden eğitime destek
Belediyesi'nin 11 yıldır uyguladığı eğitime destek projesi kapsamında eğitim kurumlarına çevre düzenlemesi, boya ve badana yapım işi hizmeti devam ediyor.

Bu kapsamda Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Kocahasanlı Merkez İlkokulu'nda çevre düzenlemesi, boya ve badana işi başlatıldı. Yapılan hizmetlerden vatandaşların memnun olduğunu belirten söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tolu, "Göreve geldiğimizden buyana elimizin değmediği okul ve cami kalmadı. Bu hizmetleri Allah'ın rızasını kazanmak ve vatandaşlarımızın refahı için yapıyoruz. Bize gelen talepleri öncelik sırasına göre alıp, aksaklığa mahal vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Okul ve camilerimizin boyasını ve bahçe düzenlemesini yapıp, kamelya ve çocuk oyun gurupları koyuyoruz" dedi.

Özelikle okullara hizmet noktasında da çok hassas olduklarına vurgu yapan Tollu, "Öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yapıyoruz. Ekiplerimiz tüm okulların hizmet isteklerini istisnasız yerine getiriyorlar. Çünkü eğitim, tüm hizmet konuları arasında ihmal edilmemesi gereken çok önemli ve öncelikli bir konudur. Biz görevde olduğumuz süre içinde bu hizmetlerimiz aynı çizgi üzerinde devam edecektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel

Kaynak: İHA

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