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Erdemli Belediyesi'nden Muay Thai eğitimi

Erdemli Belediyesi, basketbol ve su sporlarından sonra Muay Thai eğitimlerine başladı.

22.07.2019 13:23 Erdemli Belediyesi
Erdemli Belediyesi, basketbol ve su sporlarından sonra Muay Thai eğitimlerine başladı.

Erdemli Belediyesi Spor Merkezinde verilen kurslarla, 150 lisanslı sporcunun yetiştirildiği belirtilirken, kursların salı, perşembe ve cumartesi günleri devam ettiği ifade edildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, özellikle yaz aylarında okulları tatil edilmiş çocuklar için bu süreyi doğru kullanabilmeleri adına yeni eğitim kursları oluşturduklarını belirterek, "Sezon içerisinde var olan sanatsal, kültürel ve spor aktiviteleri ile kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladık. Bu kapsamda kurslarımızda ve kapasitelerinde genişleme ve yenileme yapıyoruz. İşte burada eğitimlerimize katılarak, başarılı olan gençlerimizi de unutmamak gerekiyor. Onları örnek alan çocuklarımız hiç şüphesiz geleceğimizi daha sağlam temellere inşa edecektir" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Erdemli Belediyesi, basketbol, Erdemli, Spor

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