Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erdemli Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

14.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:42
Erdemli Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
Mersin 'in Erdemli ilçe Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

Kovid-19 salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları ile virüse karşı tedbir amaçlı topyekun seferberlik başlatan Erdemli Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Erdemli Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni önlem çalışmalarının ardından, vatandaşa ilk etapta dağıtılacak maske için harekete geçti. Ekipler, hijyen koşullarına dikkate alarak esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüsüne karşı tedbiri üst düzeyde tutmak gerektiğini belirterek, dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik olarak devam ettiklerini, sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Toplum sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Tollu, zorlu süreçte Erdemlililerin ihtiyaçlarını gidermek adına tüm tedbirleri aldıklarının altını çizdi. Tollu, "Korona virüs salgınını önlemek adına her türlü çalışmayı belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Korona virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Maske temininde sorun yaşayan ve zorunlu olarak evlerinden çıkmak durumunda olan vatandaşlarımızın toplu alanlarda maskesiz dolaşmalarını önlemek ve virüsün bulaşma ihtimalini düşürmek adına önem arz eden maskeleri esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu süreci çok dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirelim istiyoruz. Bu bağlamda fedakarlık yaparak bu sürecin atlatılmasına katkı veren ve gece gündüz toplumun sağlığı için mesai harcayan personellerime teşekkürlerimi iletiyorum. Amacımız; Erdemlimizde topyekün önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir Erdemli sağlamaktır. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Erdemli Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:25: ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu - Haber 12:25: Evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma teyzeye muhabbet kuşu sürprizi - Haber 12:24: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR - Haber 12:23: Hadımköy'deki pandemi hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi - Haber 12:22: Bayramiç'te ücretsiz maske dağıtımı - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber